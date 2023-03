Filho mata a machadadas pai de 85 anos que reclamou de uso de drogas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta segunda-feira (6/3) que concluiu o inquérito que apurou o duplo homicídio cometido por um homem, de 43 anos, que matou o próprio pai, de 85, e o irmão, de 40, na cidade de Serro, Região do Jequitinhonha. O uso de drogas dentro de casa teria sido o gatilho para os assassinatos.

As diligências da Polícia Civil foram encerradas na última sexta-feira (3/3), quando o homem foi preso em flagrante pelo crime praticado em 19 de fevereiro. Na ocasião, o suspeito fazia uso de drogas na fazenda da família, situada na localidade de Barreto, quando foi repreendido pelo pai ao perceber que o filho estava alterado e causando transtornos no horário em que ele e a esposa descansavam.

Conforme a Polícia Civil, o filho ficou irritado e acertou o pai com golpes de machado na cabeça. O irmão foi tirar satisfação com o suspeito e também foi atacado com golpes nas regiões do ombro e da cabeça. Ambos morreram ainda no local.

Por fim, o suspeito procurou pela mãe e a coagiu para que lhe entregasse todas as economias guardadas na fazenda, totalizando o valor de R$ 1.800. Na sequência, ele fugiu.

Após a instauração do inquérito policial, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça mineira.