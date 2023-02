Fim de semana começa com calor em Belo Horizonte

O fim de semana em Belo Horizonte começa com calor. Neste sábado (25/2), os termômetros na capital chegam ao pico de 32ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima é de 18ºC, com umidade relativa do ar oscilando entre 40% e 95%.

Durante todo o dia, céu de muitas nuvens e apenas chuvas isoladas, ainda segundo o instituto, com ventos de fracos a moderados.

Considerando a Região Sudeste como um todo, os maiores acumulados de chuva neste sábado e domingo devem ocorrer no Centro-Sul de Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro, com volumes superiores a 90 mm.