Fim de semana em Minas terá calorão de quase 40ºC e alerta de tempo seco

O fim de semana e início de abril será de temperaturas altas e tempo seco em Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no primeiro sábado do mês (1º/4) a máxima prevista no estado é de 37ºC, em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, e a mínima é de 14°C, em Monte Verde, na Região Sul.

Ainda segundo o Inmet, o céu vai ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas regiões do no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Central Mineira, Oeste e Rio Doce a previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade e chuva. Nas demais regiões do estado, o céu fica parcialmente nublado.

No domingo (2/4), a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em praticamente todas as regiões do estado. A temperatura máxima prevista em Minas é de 39ºC em São Romão, no Norte de Minas, e a mínima, de 10ºC, em Monte Verde, na região Sul.

Previsão em BH

Nesta sexta-feira (31/3), o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada na parte da tarde e noite. A temperatura máxima prevista é de 31ºC e a mínima registrada em BH foi de 18ºC.

No sábado (1º/4), a previsão indica calor de 31°C, com mínima prevista para os 18ºC. O céu fica com muitas nuvens na parte da manhã, e há chance de chuva na parte da tarde e noite.

No domingo (2/4), a máxima prevista é de 27ºC e a mínima, de 18°C. O céu fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no final do dia.

Alerta de tempo seco

A Defesa Civil de Belo Horizonte alertou para índices de umidade relativa do ar na capital em torno de 30%. O alerta vale até a noite de sábado. O motivo é a atuação de uma massa de ar seco na Região Metropolitana.

Em dias de tempo seco, a Defesa Civil recomenda:

– Hidrate-se durante o dia;

%u2800

– Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

%u2800

– Evite frituras;

%u2800

– Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

%u2800

– Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

%u2800

– Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

%u2800

– Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

%u2800

– Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).