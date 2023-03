Fim de semana promete temperaturas altas em BH

O fim de semana será de muito calor em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista na capital neste sábado (4/3) é de 31ºC e a mínima registrada foi de 17°C.

A previsão ainda indica céu claro a parcialmente nublado durante todo o dia e a umidade relativa do ar em torno dos 40% à tarde.

No domingo (5/3), o calor continua, com máxima prevista para os 31ºC e a mínima na casa dos 17°C. O céu fica encoberto durante todo o dia e a umidade relativa do ar previsto para os 30%.

Previsão em Minas

Sábado será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Noroeste, Central mineira, Oeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Névoa seca no Norte. Nas demais regiões do estado, céu claro a parcialmente nublado.

De acordo com o Inmet, a cidade mineira que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas foi Buritis, no Noroeste de Minas, com 52.4 mm.

Coronel Pacheco, na Zona da Mata, registrou a maior temperatura do estado nas últimas 24 horas, com 35.6ºC.