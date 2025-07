Final do rodeio na 30ª Expocap em Capinópolis

Capinópolis, MG – A dupla Gian & Giovani, um dos nomes mais queridos da música sertaneja, subiu ao palco da 30ª Expocap na noite do último domingo, 22 de junho, levando ao público um show repleto de clássicos e boas histórias de bastidores.

Antes da apresentação, os cantores receberam a reportagem do Tudo Em Dia, onde contaram curiosidades sobre algumas das músicas mais marcantes de sua carreira. Entre as revelações, a dupla destacou que alguns de seus grandes sucessos foram inicialmente recusados por outros artistas consagrados.

Segundo Gian e Giovani, a música “Convite de Casamento”, uma das mais conhecidas do repertório da dupla, foi oferecida primeiramente a Leandro e Leonardo, que acabaram não gravando a canção. Outro caso curioso foi o da música “Brincar de Ser Feliz”, que também foi recusada inicialmente por Chitãozinho & Xororó, mas que, anos depois, a dupla sertaneja voltou atrás e regravou a música, reconhecendo o potencial do hit.

O show em Capinópolis foi embalado por clássicos que marcaram gerações, como “O Grande Amor da Minha Vida”, “Mil Corações” e “Nem Dormindo Consigo Te Esquecer”, levando o público a cantar junto em coro.

A 30ª edição da Expocap se encerrou com chave de ouro, com uma noite de muita emoção, romantismo e saudade dos grandes sucessos da música sertaneja.

Expocap:

A 30ª edição da Expocap (Exposição Agropecuária de Capinópolis) foi marcada por cinco dias de grande público, música, tradição e negócios, consolidando o evento como um dos maiores do Triângulo Mineiro. Realizada entre os dias 18 e 22 de junho de 2025, no Parque de Exposições João de Freitas Barbosa, a festa teve entrada gratuita em todos os dias e movimentou a cidade.

A programação incluiu grandes shows musicais, com destaque para Bonde do Forró, Guilherme & Santiago, Us Agroboy, Fred & Fabrício e o encerramento especial com a dupla Gian & Giovani, que levou emoção e romantismo ao público na noite de domingo (22).

Outro ponto alto foi o Rodeio Profissional, com estrutura coberta e organização da PBR (Professional Bull Riders), que trouxe adrenalina e emoção para a arena todos os dias. As provas atraíram competidores renomados e mantiveram o público vibrante nas arquibancadas.

Além dos shows e do rodeio, a Expocap contou com parque de diversões, exposição de animais, leilões agropecuários, praça de alimentação e estandes comerciais, fortalecendo a economia local. A tradicional Cavalgada do Bem, realizada na manhã de abertura, e o concurso para escolha da Garota Expocap também foram destaques da programação.

A segurança foi reforçada com presença de equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e segurança privada, garantindo tranquilidade durante todo o evento.

Com estrutura, organização e diversidade de atrações, a 30ª Expocap entrou para a história como uma das edições mais marcantes, reunindo milhares de pessoas e deixando um saldo positivo para Capinópolis.