Fio de alta tensão se rompe e mobiliza Corpo de Bombeiros em Ituiutaba

Bombeiro faz averiguação do fio de alta tensão rompido em Ituiutaba

Na manhã deste domingo, 19 de janeiro de 2025, o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para atender uma ocorrência de alto risco na Rua Maura André Baduy, no bairro Gerson Baduy. No local um fio de alta-tensão havia se rompido, gerando perigo de eletrocussão para quem transitasse pela área.

Ao chegar ao local, os bombeiros confirmaram que o fio estava caído no chão, provocando um intenso curto-circuito com faíscas. A situação representava grande perigo, tornando o local extremamente inseguro para a circulação de pedestres e veículos.

Com agilidade, uma guarnição de bombeiros isolou a área utilizando cones e fitas de segurança, interditando as vias de acesso. Em apoio, agentes de Trânsito reforçaram o isolamento, enquanto técnicos da concessionária de energia realizaram os reparos no sistema elétrico, trabalhando para eliminar os riscos de acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de manter distância ao identificar situações como de fios partidos caídos nas vias, e acionar imediatamente os bombeiros e a concessionária responsável pela energia elétrica.

#bombeiros