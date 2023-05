Fiscais são subornados com peças de carne para alertar sobre vistorias

A Polícia Civil concluiu inquérito que investiga o comércio irregular de carnes em açougues e churrascarias de Uberaba , no Triângulo Mineiro. Foram apontadas as participações de oito atuais fiscais e de dois ex-chefes da Vigilância Sanitária do município.

Segundo informações divulgadas pelo delegado responsável pelo inquérito, Tiago Cruz Ferreira, ficou claro no inquérito que os fiscais ganhavam peças de carnes para alertar proprietários de açougues e restaurantes sobre os dias das vistorias.

“Além da suposta garantia de produtos alimentícios, há indícios também do recebimento de valores por parte dos agentes públicos com intuito de comprometer a fiscalização da Vigilância Sanitária em açougues e restaurantes da cidade (…) Foram identificadas relações de corrupção com dinheiro em espécie”, acrescentou.

Operação Brahman

Ainda conforme o delegado, durante as investigações do inquérito policial e a partir da Operação Brahman foram cumpridos em açougues e duas churrascarias de Uberaba um total de oito mandados de busca e apreensão. Além disso, foram apreendidas cerca de cinco toneladas de alimentos impróprios ao consumo, cinco cabeças de gado recuperadas, 26 pessoas indiciados e 11 prisões em flagrante.

A reportagem questionou a Prefeitura de Uberaba sobre qual será o posicionamento da mesma com relação aos oito fiscais, mas não obteve resposta.