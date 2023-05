Fisioterapeuta acusado de estupro de paciente em SP é preso em Minas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um fisioterapeuta que era procurado por suspeita de estupro de um paciente em São Paulo, durante em uma fiscalização no Km 354 da BR-381, em João Monlevade. O homem, de 46 anos, estava foragido desde o dia 13 e foi detido na quinta-feira (18/5).

A prisão ocorreu durante a abordagem de uma caminhonete Fiat Toro, com placas de Camaçari (BA). "Durante a consulta aos sistemas policiais, foi verificada a existência de um Mandado de Prisão em Aberto expedido pelo Tribunal de Justiça/SP, pelo art 213 da Lei 2848, com validade até 13 de março de 2028, em desfavor de um dos ocupantes do veículo", informou a PRF.

Ele foi detido e encaminhado para delegacia de polícia de João Monlevade para as providências cabíveis.

Crimes

Nicanor dos Santos Modesto Junior tinha um mandato de prisão preventiva expedido por ser acusado de estuprar uma publicitária, de 29 anos, dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, no Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. A mulher o acusa de estupro durante sessões de fisioterapia que ela fazia após uma cirurgia de hérnia de disco.

O suspeito também já foi acusado antes de ter cometido mais três crimes sexuais, um deles contra uma mulher e outros dois em crianças.

Em 2021, o fisioterapeuta foi acusado de abusar de uma estudante grávida na Maternidade Jesus, José e Maria, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a acusação feita pelo MP, a vítima tinha 19 anos à época e estava em um leito isolado por suspeita de estar com Covid.

Em 2014, Nicanor foi acusado de tentar matar uma mulher que o havia denunciado à polícia argentina por ter abusado sexualmente da filha dela, de 10 anos, em Buenos Aires. A criança é filha de pais separados e, na época, Nicanor morava com o pai da menina e com a atual companheira dele.