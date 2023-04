Flagrante em vídeo: ônibus do MOVE circula com avaria em BH

Estado de Minas flagrou uma cena de descaso com os passageiros durante uma viagem pela tarde. Na segunda-feira (24), o segundo dia com a tarifa dos ônibus de Belo Horizonte a R$ 6, um repórter doflagrou uma cena de descaso com os passageiros durante uma viagem pela tarde.

Um ônibus da linha 62 Direta (Estação Venda Nova/Savassi via Hospitais) realizou o serviço de transporte com a carcaça da coluna de direção quebrada. Para segurar as partes soltas, um lacre de plástico foi colocado no local.

O veículo em questão é o 10761, da empresa Cia Coordenadas, do Consórcio Pampulha. O mesmo carro estava sem o letreiro do lado esquerdo, ao lado das portas BRT, dificultando para os passageiros das estações a identificarem a linha do coletivo.

Confira o registro:

Por meio de uma nota as empresas, através do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), afirmam:

“O veículo já foi recolhido para reparo e manutenção. A avaria na peça aconteceu durante a operação, como não se tratava de um item de segurança, o conserto paliativo foi suficiente para o veículo terminar sua viagem e depois ser recolhido à garagem.”