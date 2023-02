Flamengo sai atrás do Del Valle na Recopa Sul-Americana

O Flamengo foi derrotado por 1 a 0 pelo Independiente Del Valle (Equador), na noite desta terça-feira (21) no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, na partida de ida da Recopa Sul-Americana. Agora, as equipes voltam a se encontrar a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima terça (28) no Maracanã para saber quem fica com o título.

🤩🔵⚫ ¡Ventaja ecuatoriana! @IDV_EC venció por 1-0 a #Flamengo como local en la primera Final de la CONMEBOL #Recopa. ⚽ Vantagem equatoriana! Jogando em casa, #IDV venceu por 1-0 o @Flamengo e largou na frente na disputa pelo título da CONMEBOL #Recopa. pic.twitter.com/kwtDlSEoUn — CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) February 22, 2023

Mesmo jogando fora de casa, o Rubro-Negro foi mais perigoso no primeiro tempo, quase abrindo o marcador logo aos quatros minutos de bola rolando, quando o zagueiro David Luiz bateu cruzado de esquerda para defesa do goleiro Moisés Ramírez após Arrascaeta levantar a bola na área em cobrança de escanteio.

A única chance clara dos donos da casa surgiu aos 27 minutos, em chute de Faravelli que parou em defesa de Santos. Porém, a chance mais cristalina foi do Flamengo aos 41 minutos, quando Gabriel Barbosa foi lançado em profundidade e partiu em velocidade para bater por cobertura. Mas o goleiro Ramírez saiu bem e defendeu para fora.

Mas na volta do intervalo a dinâmica da partida mudou. O Del Valle melhorou e começou a criar boas oportunidades, como o chute a gol de Sornoza aos 14 minutos que parou em defesa de Santos. Quatro minutos depois, Carabajal chegou com perigo, em cabeçada após cobrança de escanteio.

E aos 23 o time da casa não perdoou. Sornoza levantou a bola na área em cobrança de escanteio e Carabajal conseguiu finalizar novamente de cabeça, desta vez para o fundo da rede, para colocar o Del Valle em vantagem na busca do título da Recopa Sul-Americana.