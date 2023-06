Fogo destrói ônibus em Vespasiano

Um ônibus intermunicipal foi destruído por um incêndio no Bairro Serra Dourada, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (5/6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi na rua Serra dos Aimorés, altura do número 193, próximo ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

De acordo com informações iniciais, o fogo estava alto e colocava em risco outros veículos estacionados na via e a fiação de energia.

Em conversa com os militares, o motorista do ônibus disse que a causa do incêndio foi um superaquecimento do veículo.

As chamas foram controladas com o uso de 2,5 litros de água. De acordo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.