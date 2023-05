Folião apaixonado revela história de romance de Carnaval que intrigou BH

Na maior edição do Carnaval de BH, Carlos conta que se perdeu dos seus amigos, mas não queria perder a folia, então decidiu permanecer sozinho. "Gosto tanto do 'Então, Brilha', que eu vou sozinho", diz. Quando seus olhos pousaram em Laura, a mulher que ele procura, o folião conta que pensou: "Nu! É ela!". O casal trocou olhares, mas se desencontrou. Não satisfeito, o homem apaixonado foi em busca da paquera.

Carlos encontrou Laura novamente e, de acordo com ele, entre danças e breves conversas, pensou "eu quero passar o resto do bloco aqui com ela". Porém, quando foi ao banheiro, pediu para que a mulher esperasse por ele. O homem apaixonado enfrentou uma fila grande e, quando saiu do banheiro, começou a passar mal por causa da bebida alcoólica. "Foram a Laura e o Carnaval para o saco", ele conta.

Logo depois do Carnaval, na Quarta-Feira de Cinzas, as faixas foram distribuídas pela capital, e Carlos criou um endereço de email só para tentar se comunicar com a moça: lauraecarlosbrilham@gmail.com. Ele conta que recebeu mensagens de cerca de 20 mulheres chamadas Laura, e nenhuma delas era aquela por quem tinha se apaixonado. A intenção é apenas encontrar a mulher e contar o que aconteceu, conta o folião. O desfecho da história foi diferente do que ele esperava.

Repercussão nas redes sociais