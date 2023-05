Foragido da Justiça de Minas é preso em bar no Pará

Um homem foragido da Justiça em Uberlândia foi preso a 1.650 quilômetros da cidade do Triângulo Mineiro: quando foi detido, ele estava em um bar em Xinguara (PA).

A ação que identificou o procurado da Justiça era uma fiscalização de rotina do Grupamento Tático Operacional (GTO). A equipe fazia rondas no setor Jardim Tropical, área residencial do município paraense.

Leia também: Solicitação de medicamentos da Farmácia de Minas será na UAI Praça Sete Durante o procedimento, os policiais suspeitaram do homem, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, sob a suspeita e com a documentação em mãos, houve uma pesquisa mais aprofundada.

Nesse momento, houve alerta de um mandado de prisão contra ele. O mandado expedido pela comarca de Uberlândia seguia em aberto. O homem não reagiu quando recebeu voz de prisão no bar.

Não foi informada ao EM o motivo do mandado de prisão, mas o homem segue detido na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara.