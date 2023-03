Foragido é perseguido, cai de prédio, leva tiro e está em hospital

Depois de cair da cobertura de um prédio de quatro andares, em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem, de 29 anos, acabou baleado pela PM, depois de sacar um revólver e ameaçar atirar, quando um dos policiais deul-lhe um tiro na barriga. O fato ocorreu na noite de domingo (5/3) e o homem, suspeito de integrar uma quadrilha que planejava roubar um bando em Águas Formosas, foi levado para o Hospital Municipal de Contagem.

O suspeito, tem também várias passsagens pela polícia, por tráfico de drogas e homicídio, e já tem outras passagens pela polícia, por roubo e porte ilegal de armas..

O homem foi localizado em um apartamento no bairro Masterville. Com a chegada da PM, o suspeito chegou a atirar contra os militares, foi baleado e preso.

Dentro do apartamento, os policiais encontraram um fuzil, uma submetralhadora, uma pistola e grande quantidade de munição.

Não se sabe o estado de saúde do suspeito. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.