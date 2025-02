Força Aérea intercepta avião com meia tonelada de drogas no Amazonas

São Paulo – A FAB (Força Aérea Brasileira) e a Polícia Federal interceptaram, na manhã de domingo (2), no Amazonas, um avião vindo do Peru que entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro carregado de drogas.

Segundo a FAB, a ação coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais resultou na apreensão de 500 quilos de drogas, incluindo maconha e haxixe.

Avião queimado por piloto após pouso forçado no Amazonas – Divulgação/FAB

O avião, um EMB-810 Seneca com matrícula PT-RFU, foi detectado por radares do Sistema de Defesa Aeroespacial ao ingressar no espaço aéreo brasileiro. Aeronaves A-29 Super Tucano, E-99 e H-60 Black Hawk participaram da interceptação, com apoio de satélites para obtenção de informações de inteligência.

Após ser instruído pelos militares e policiais, o avião fez um pouso forçado em uma estrada de terra em Manacapuru, a cerca de 80 km de Manaus, colidindo com algumas árvores. O piloto, então, incendiou a aeronave e fugiu. A Polícia Federal conseguiu apreender a droga antes que o fogo destruísse todo o carregamento ilegal.

A operação integrava a Operação Ostium, parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, uma parceria entre a FAB e diversos órgãos de segurança pública.

Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram um aumento de 40,92% na apreensão de drogas pelas polícias estaduais na região da Amazônia Legal em 2024, indicando um esforço contínuo para combater o tráfico na fronteira.