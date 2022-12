Força Nacional vai apoiar o Acre nas atividades de segurança pública

O Diário Oficial da União publica, nesta segunda-feira (12), portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) em apoio às ações de segurança pública no estado do Acre, por 90 dias, a contar de hoje.

De acordo com o documento, as ações serão em caráter episódico e planejado, para atuar nas atividades de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense e nos serviços de preservação da ordem pública, segurança das pessoas e na preservação patrimônio.

De acordo com a portaria, a capital Rio Branco será a cidade-sede da operação da FNSP. “O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela diretoria da Força Nacional”.