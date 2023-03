Fotos: como ficou o Instituto de Educação após incêndio desta quarta (22/3)

Corpo de Bombeiros (CBMMG) divulgou imagens do interior do Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG), após o incêndio que atingiu o prédio, na manhã desta quarta-feira (22/3). As imagens mostram que o primeiro pavimento da escola ficou muito destruído, com as chamas atingindo mobília, arquivos e livros. O teto e as paredes também foram bastante afetados. Confira:

Do total, 36 foram atendidas no Hospital de Pronto-socorro João XXIII, levadas por ambulâncias dos Bombeiros ou que chegaram à unidade por conta própria, já que a distância entre o colégio e o hospital é curta. Outras oito vítimas foram atendidas pelo Samu da PBH. Quatro foram para a UPA Leste e quatro para a UPA Centro-sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na sala de arquivos, que fica na última sala do primeiro andar, no fundo do prédio. A fumaça foi vista de longe.

O prédio da escola não tem sistema de alarme e os alunos começaram a gritar, alertando sobre o fogo.

Toda a escola foi evacuada . Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, com 12 militares, além da Polícia Militar e o Samu, trabalharam na ocorrência.