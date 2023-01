Franca bate Flamengo e é campeão da Copa Super 8

Em mais um episódio da rivalidade mais expressiva do basquete nacional no momento, o Franca derrotou o Flamengo por 76 a 65 e conquistou o título da Copa Super 8, neste sábado (28), no Ginásio Pedrocão, em Franca. Este é o segundo título da equipe paulista na competição, iniciada em 2018. O outro título também foi conquistado diante do Rubro-Negro carioca.

O Flamengo também tem dois trofeus do torneio (um deles, em 2018, sobre Franca), que reúne os oito times de melhor campanha do primeiro turno do NBB. A vitória garantiu à equipe do interior São Paulo uma vaga na Champions League da temporada 2023-24.

A final deste sábado repetiu a decisão do último NBB (vencida por Franca) e colocou frente a frente os dois times que lideram o NBB em 2022-23. Franca ainda não perdeu em 19 partidas.

A decisão em Franca teve o time da casa na frente do placar desde o começo do segundo quarto, mas sem conseguir abrir grande vantagem em nenhum momento. O tradicional time paulista foi para o intervalo vencendo por nove pontos (41 a 32), mas viu o adversário se aproximar em diversas ocasiões na etapa final.

A jogada que praticamente acabou com as esperanças do Flamengo aconteceu quando restavam cerca de 90 segundos para o fim. Sem opções de jogada e com o relógio de posse de bola prestes a estourar, o armador argentino Santiago Scala acertou um longo arremesso de três e voltou a estabelecer uma diferença de nove pontos no placar, em 74 a 65.

Os cestinhas da tarde foram de Franca: o ala-armador norte-americano David Jackson (eleito MVP do torneio) marcou 21 e o pivô Lucas Mariano, 19. Pelo Flamengo, o armador argentino Martin Cuello saiu de quadra com 16 pontos.