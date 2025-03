Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul leva solidariedade com produção e distribuição de fraldas em Capinópolis

Capinópolis, MG – A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, vinculada à Loja Maçônica Justiça e Verdade, tem feito a diferença na vida de idosos e pessoas acamadas da comunidade. Por meio de um trabalho voluntário, a entidade produz e distribui fraldas mensalmente, atendendo ao Lar do Idoso e outros moradores em situação de vulnerabilidade.

Formada por esposas de maçons, a fraternidade coloca a solidariedade em prática. A instituição também conta com voluntárias como a Vera e a Marilda, que fazem o projeto caminhar.

Todo o processo de produção acontece dentro da própria entidade, garantindo um suporte contínuo às necessidades locais. Doralice Pereira é a presidente da instituição.

“Hoje nós temos aqui esse projeto de fabricação de fraldas, estamos aqui lutando e precisamos de voluntários”, disse a presidente.

Após presenciar um dia de produção, a reportagem do Jornal Tudo Em Dia acompanhou a entrega no Abrigo Frederico Ozanam de Capinópolis. Leila Flabes destacou a importância do projeto.

“Nossa intenção é doar mil fraldas por mês, ou mais”, destacou.

O Abrigo Frederico Ozanam conta com 22 internos.

Entrega da produção de fraldas no Abrigo Frederico Ozanam de Capinópolis | Foto: Paulo Braga

Os recursos para manter a iniciativa vêm de eventos organizados pela fraternidade, como o tradicional Festival do Chopp, que mobiliza a comunidade e arrecada fundos para a causa.

Com ações simples, mas impactantes, a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul mostra que a solidariedade pode transformar realidades, uma fralda de cada vez.

Fotos: