Freira que viralizou nas redes relembra vida em Patos de Minas “Amava ir ao shopping”

Freira que viralizou nas mídias sociais por sua beleza vendia terços em bar de Goiânia, Goiás — Foto: Arquivo pessoal/ Kamila Cardoso

A freira Irmã Eva, que ganhou destaque nas redes sociais após ser filmada vendendo terços em um bar de Goiânia (GO), relembrou momentos vividos em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O vídeo, que viralizou com milhares de visualizações, chamou atenção pela beleza da religiosa, que foi miss e modelo antes da vida religiosa.

O registro foi feito por um cliente que se surpreendeu com a presença das freiras no local, que buscavam arrecadar fundos para projetos sociais. Desde então, muitos passaram a questionar quem é a Irmã Eva.

Em entrevista, a jovem revelou que nasceu Kamila Cardoso, tem 21 anos, e viveu os primeiros meses de vida em Patos de Minas. Durante a adolescência, visitava regularmente a tia que mora na cidade. “Tenho um grande carinho por Minas Gerais. Quando estava em Patos, gostava de visitar o Parque do Mocambo, andar de patinho na Pracinha da Lagoa e ir ao Clube Caiçaras. Eu também amava ir ao shopping”, disse à reportagem do portal G1.

O chamado à vida religiosa começou em Brasília (DF), após a morte do pai, quando ainda tinha 9 anos. A dor levou Kamila a buscar conforto na igreja e, aos poucos, passou a participar da paróquia São Jorge, onde se aproximou do catolicismo.

Aos 18 anos, decidiu deixar a carreira de modelo após uma experiência que considera divina: “Quando vi a Madre Superior Renata pela primeira vez, parecia que eu estava vendo Nossa Senhora. Ali tive certeza de que não queria mais ser do mundo”, relembra.

A mudança surpreendeu a família. “Foi um susto para todos. Minha mãe, principalmente, só compreendeu com o tempo.”

Hoje, como Irmã Eva, faz parte da Congregação Sancta Dei Genitrix, que atua com mais de 18 projetos sociais em Brasília, Goiás e entorno do DF. A congregação é liderada pelo padre ortodoxo José Ribamar R. Dias, influente nas redes sociais com mais de 287 mil seguidores. A instituição não está vinculada à Igreja Católica Apostólica Romana.

“Ser freira é um sacrifício diário. A vocação nasce da oração e do amor a Jesus. Sempre soube que queria ser esposa Dele”, afirma.