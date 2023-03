Fuad recebe vacina bivalente contra COVID: ‘Se cuidar e cuidar dos outros’

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) recebeu, neste domingo (12/3), uma dose da vacina bivalente contra a COVID-19. A imunização aconteceu em tenda montada por profissionais de saúde no Parque Municipal, no Centro da cidade.

"Vacinar é sinônimo de se cuidar e cuidar dos outros ao redor. Hoje, fiz a minha parte e recebi a vacina bivalente contra a Covid-19, no Parque Municipal, em uma edição do BH + Feliz, que reuniu saúde, arte e lazer à disposição da população. Faça a sua parte também! Vacine-se!", escreveu Fuad, no Twitter, em menção ao programa que leva atividades culturais e de lazer a espaços públicos da capital.

Ele tem 75 anos e, portanto, faz parte de faixa etária que já pode receber o imunizante. A vacina bivalente amplia a proteção contra as cepas identificadas do coronavírus – incluindo a variante Ômicron.

No fim da semana passada, a Prefeitura de BH liberou a vacina bivalente para idosos entre 68 e 69 anos. Indígenas, quilombolas e pessoas portadoras de deficiência também já podem receber a injeção.