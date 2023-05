Fuga de porco causa briga entre vizinhos, tiro para o alto e paulada

A invasão de um porco em uma chácara, localizada na zona rural de Araxá, no Alto Paranaíba, na tarde dessa terça-feira (30/5), terminou em agressão a um adolescente de 16 anos e tiro de revólver para o alto.

Conforme relato da mãe do jovem para a Polícia Militar (PMMG), o filho foi agredido com uma paulada no braço direito, ao lado dela, pelo irmão do proprietário da chácara vizinha. O motivo seria porque o porco da família dela atravessou para o terreno do proprietário da chácara vizinha.

A vítima foi encaminhada para unidade de pronto atendimento de Araxá, onde recebeu atendimento médico.

Ainda segundo relato da mulher para o registro policial, a paulada e o tiro para o alto foram praticados pelo suspeito dentro do chiqueiro da família do jovem. Ele não foi localizado pelos militares.

Ainda consta no registro policial que, antes de o jovem ser agredido, o suspeito foi até a propriedade da vítima reclamar da presença do porco em sua chácara.

Em determinado momento, o irmão do dono da chácara entrou no chiqueiro da chácara ao lado, quando o jovem teria falado para ele sair do local. Foi nesse momento que o suspeito teria praticado os crimes e fugido, logo em seguida.