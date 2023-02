Funcionária de loja de shopping é acusada de racismo contra criança

Uma funcionária da loja All Mini, no Shopping Del Rey, na Região Noroeste de Belo Horizonte, é acusada de ter cometido uma atitude racista contra uma menina de 9 anos. Ela chamou a criança de ladra e a acusou de ter escondido produtos na mochila. O caso aconteceu no último sábado (25/2).

A criança passeava pelo shopping, acompanhada da irmã mais velha, de 23, quando decidiu entrar na loja para comprar uma presilha de cabelo. Logo que entraram no local, elas dizem ter sido observadas e seguidas com desconfiança pela funcionária da loja.

Após comprar e receber a nota fiscal dos produtos comprados, a criança foi aborada pela mulher, que a acusou de estar roubando produtos da loja. Na presença dos pais da menina, a funcionária ainda teria dado risada, quando pediram para ver o registro nas câmeras de segurança do estabelecimento e repetiu na frente deles: 'Sua filha é ladra'.

De acordo com o boletim de ocorrência, as funcionárias alegam que a mãe da criança teria agarrado uma funcionária pelo pescoço e rasgado sua roupa. O pai das meninas, que é policial penal, teria sacado a arma e apontado para as vendedoras. A família nega essa versão e diz que não foram feitas ameaças.

A Polícia Civil está investigando o caso. "O pai da menina e o gerente da loja já foram ouvidos e liberados. Outras testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias", informou por meio de nota. As imagens de segurança da loja também serão analisadas.

Por meio de nota, o Shopping Del Rey reiterou que repudia toda e qualquer forma de discriminação e está à disposição para apoiar o trabalho de apuração das autoridades competentes.

"Logo que tomou conhecimento do fato ocorrido no interior de uma de suas lojas, a equipe do shopping acompanhou seus desdobramentos, prestando apoio e as orientações necessárias aos clientes e colaboradores da loja", disse.

A reportagem também procurou a loja All Mini e aguarda retorno.