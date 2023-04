Funcionário de fábrica de tecidos é prensado por máquina

O trabalhador foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) e, segundo a corporação, ele estava consciente, mas com suspeita de hemorragia interna.

Os profissionais usaram o resgate com uma plataforma elevatória. A vítima foi imobilizada e conduzida ao solo com o uso de uma prancha longa e transportada para a ambulância do Samu em uma maca envelope.