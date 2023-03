Funcionários da Saritur encerram paralisação, e ônibus voltam a circular

A Prefeitura de Contagem, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), informou que a paralisação dos funcionários da empresa de ônibus Saritur acabou às 10h da manhã desta sexta-feira (3/3) e que as linhas voltaram a circular normalmente.

Ainda de acordo com a prefeitura, até a normalização dos serviços, foram constatadas seis linhas afetadas e 50 viagens omitidas do total de 152 viagens programadas para todo o dia.

A Transcon informou ainda que a paralisação ocorreu nas viagens programadas das linhas gerenciadas pela empresa Nossa Senhora de Lourdes, consórcio Conpass, totalizando seis linhas municipais afetadas:

001A Circular Contagem

102 Jardim Riacho/Centro

810 Jardim Riacho/Centro

173 Vila São Paulo

402A Jardim Riacho/Cid. Industrial

402B Jardim Riacho/Cid. Industrial

“Em relação aos motivos que deram origem à paralisação, esclarece que foram solicitadas explicações oficiais ao consórcio responsável, uma vez que a Transcon não tem competência para interferir em questões trabalhistas entre os empregadores e empregados das empresas concessionárias”.

Os usuários foram informados sobre as linhas paralisadas, por meio do aplicativo oficial Sigabus, sendo alertados para optarem por linhas alternativas.

Os trabalhadores entraram em greve na manhã de hoje para pedir por melhores condições de trabalho, além do pagamento em dia do Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho (FGTS), do vale-alimentação, das férias, do salário e do adiantamento.