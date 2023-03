Funcionários da Saritur fazem paralisação na Grande BH

Funcionários da empresa de ônibus Saritur estão em greve. Nenhum veículo saiu da garagem que fica em Contagem, na Grande BH, na manhã desta segunda-feira (3/3).

A categoria reivindica atualização do pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho (FGTS), além do pagamento do tíquete-alimentação, férias, salário e do adiantamento em dia.

Os ônibus sem circular afetam os passageiros que moram em Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Ibirité e Sarzedo.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra-MG) e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Sintram-BH) e aguarda os retornos.

A reportagem ainda tenta contato com a empresa de ônibus Saritur.