Fundação promove Semana Nacional do Doador de Sangue

Para comemorar o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, lembrado nesta sexta-feira (25) em todo o país, a Semana Nacional do Doador Pró-Sangue será realizada de 21 a 26 de novembro, em São Paulo. O objetivo é aumentar o volume do estoque do produto para abastecer mais de 80 hospitais.

Promovida pela Fundação Pró-Sangue, a ação conta com a participação do aplicativo de transporte 99, que distribuirá 6 mil vouchers de até R$ 30 para as viagens até os seis postos de coleta da instituição, com validade entre os dias 21 e 30 deste mês.

Em São Paulo, fazem parte da ação a Dona Deôla, Brownie do Luiz, Balões São Roque, Copag, Bombril, Hello Kitty, DNA Brownies, Giuliana Flores, Artesp, Amper, Letraria Cultural, Leitura na Grama e Klasmé. As notícias e esclarecimentos sobre a campanha podem ser acompanhadas pelas redes sociais e pelo site da fundação.

Neste ano, a semana segue com a tradição de presentear o público com apresentações musicais e artísticas no posto Clínicas, bem como com diversas surpresas em todas as unidades de coleta da instituição.

Como doar

Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar o site da Pró-Sangue), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato. É recomendado evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes.

Quem estiver com gripe ou resfriado não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta. A covid-19 também já foi incluída nos critérios de triagem e pode trazer alguns impedimentos para as pessoas que viajaram para o exterior ou tiveram algum contato com a doença. Outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem, no dia da doação.

Para conferir os pré-requisitos básicos solicitados para o procedimento e o horário de atendimento dos postos basta consultar o site. Outras dúvidas podem ser tiradas no Alô Pró-Sangue (11 4573-7800).