Funk, inclusão e cerveja no carnaval de BH é tema de podcast do Portal Uai

O podcast “Pod ou não pode?”, apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, segue a programação de carnaval e recebe líderes dos principais blocos de Belo Horizonte para um debate sobre a folia que se tornou uma das mais famosas do Brasil.

Participa do episódio o Cláudio Botelho, que é líder do Me Bebe que sou Cervejeiro, o primeiro bloco de cerveja artesanal do Brasil que leva mais de mil apaixonados pela bebida às ruas do bairro Prado, na região Oeste da capital, com mais de 10 músicos profissionais, que tocam as tradicionais marchinhas de carnavais passados e os mais variados hits da MPB.

Quem também marca presença no podcast é a Polly Paixão, produtora do bloco Funk You, que levou mais de 200 mil foliões às ruas do centro em 2020. O Funk You volta ao carnaval com a participação de MCs da cena funk de BH.

E para representar o bloco Xô Preconceito, a líder, Laura Maria, conversa com Carlini sobre o desfile que homenageia a Rua dos Guaicurus, no hipercentro, assim como as garotas de programa que trabalham na região e demais pessoas que são vítimas de discriminação constantemente.