Funkeiro afirma ser filho de policial que tentou pagar prostituta com queijo

No entanto, a surpresa não parou por aí. O fato chegou até o filho do policial, Victor César, o famoso funkeiro conhecido como Gordão do PC. Em seu perfil do Twitter, Victor compartilhou que o militar reformado é, na verdade, seu pai. Ele expressou o choque e a estranheza de descobrir a situação do pai, já que eles não têm contato há algum tempo.

Em resposta dada a um seguidor no Twitter, o funkeiro afirma que ficou sabendo da notícia através da mãe, que viu em portais de notícia. Nas interações, diversos seguidores demonstraram surpresa e uma seguidora até afirmou “Não é de rir não, mas seu pai é fogo.”

Nos stories no Instagram, Gordão do PC repercutiu mais uma vez a surpresa com a descoberta e ainda afirmou que: “Minha infância eu já passei loucura demais com meu pai, isso é uma das coisa suave que ele já fez”.

O funkeiro Gordão do PC ficou famoso em 2021 com a música “Mega do Galo”, parceiria com o DJ Gui Marques e que acumula quase 3 milhões de visualizações. O cantor também tem outros hits como “Vou morar no cabaré” e “Vagabundo nato” somando quase 27 milhões de visualizações no YoTube e 1 milhão e meio de ouvintes mensais nas plataformas de música.

A reportagem tentou contato com a assessoria do funkeiro mas até o momento da publicação não teve retorno.