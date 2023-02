Furtos de celular caem 52,4% no carnaval de BH, em relação a 2020

Os dados são do Observatório de Segurança Pública/Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e compreendem o período entre os dias 18 e 21 de fevereiro.

Houve redução de 52,4% nos furtos de celular registrados em boletim de ocorrência no carnaval de Belo Horizonte , em 2023, em relação à folia de 2020, última edição antes da pandemia.

No carnaval deste ano, foram registrados 550 furtos de celular , contra 1.157 em 2020, último ano em que o carnaval havia sido realizado, ainda antes da pandemia de Covid-19.

Em entrevista coletiva com diversas secretarias e órgãos do Governo de Minas, na manhã desta quinta-feira, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, comemorou o trabalho em equipe das secretarias e das forças de segurança do estado.