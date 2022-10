Futuro médico: estudante de medicina da UFU é expulso de evento após defecar em bebedouro

Intermed Minas 2022 — Foto: Intermed/Divulgação

Uberaba, Minas Gerais. Um estudante do curso de medicina da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) foi expulso de um evento após defecar em bebedouro infantil da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) de Uberaba. O evento, Intermed Minas, um evento destinado ao público universitário, foi realizado entre os dias 8 e 11 de outubro.

O estudante, que não teve o nome divulgado, foi visto por seguranças do evento no momento em que defecava no bebedouro.

A organização do evento, Atlética de Medicina da UFU, se comprometeu a pagar um novo bebedouro para o órgão responsável, para suprir o que foi danificado pelo estudante.

Intermed Minas

O Intermed Minas é um evento de jogos universitários, com participação das atléticas de Medicina de Minas Gerais, que competem entre si em diversos esportes. Ele é considerado um dos eventos mais tradicionais do estado, com 27 anos de história.

Cerca de quatro mil pessoas, entre atletas e torcida participaram de 450 jogos em 27 modalidades, individuais e coletivas, no feminino e masculino, em nove praças esportivas de Uberaba. Durante o evento, Uberaba recebeu 23 atléticas de 18 cidades mineiras. As comemorações reuniram 28 apresentações de artistas e DJs.

Os quatro dias de evento injetaram R$ 3 milhões na economia da cidade e geraram 1, 2 mil empregos diretos e 3,6 mil indiretos Os jogos ainda beneficiaram, com revitalizações, 14 escolas públicas, utilizadas como alojamentos, e as praças esportivas públicas, onde foram realizadas as partidas.