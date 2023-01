Gabriella Mantena fica com a prata no GP de judô de Portugal

A paulista Gabriella Mantena, de 22 anos, conquistou a prata no Grand Prix de Judô disputado em Almada, em Portugal. Na final da categoria até 63 kg, neste sábado (28), ela acabou derrotada pela portuguesa Barbara Timo. A atleta da casa venceu após a brasileira sofrer três punições e terminar desclassificada.

Esta foi a primeira final de Gabriella Mantena no circuito. Na caminhada até a final, a judoca número 105 do mundo na categoria passou por cinco adversárias, incluindo a venezuelana Anriquelis Barrios, número 3 do mundo, na semifinal.

Na véspera, Rafaela Silva havia conquistado a primeira medalha do Brasil na competição. Ela foi prata na categoria até 57 kg. O Grand Prix é a primeira competição da seleção brasileira de judô na temporada 2023.