Galo triunfa para manter vivo o sonho de vaga direta à Libertadores

O Atlético-MG superou o Cuiabá por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (10) no estádio do Mineirão, e mantém vivo o sonho de conseguir uma vaga para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO! NO ÚLTIMO JOGO NO MINEIRÃO EM 2022, O ATLÉTICO VENCE O CUIABÁ, 3 A 0, E SOMA TRÊS IMPORTANTES PONTOS EM BUSCA DA VAGA NA COPA LIBERTADORES! ⚽ Keno, duas vezes, e Vargas marcaram para o Alvinegro#VamoGalo #CAMxCUI 🏴🏳️ pic.twitter.com/oY5KMBEPKo — Atlético (@Atletico) November 11, 2022

Notícias relacionadas:

Após a vitória em casa, o Galo alcançou a 7ª posição com 55 pontos, mesma pontuação do sexto colocado Athletico-PR. Já o Dourado permanece correndo perigo de cair para a segunda divisão. Com o revés, o Cuiabá continua na 16ª posição com 38 pontos, três a mais do que o Atlético-GO.

A vitória do Atlético-MG foi construída com dois gols de Keno no primeiro tempo e um do chileno Vargas na etapa final.

Vitória no Nilton Santos

Outra equipe a vencer na rodada para se manter viva na luta pela classificação para a Libertadores foi o Botafogo, que bateu o Santos por 3 a 0 no Nilton Santos.

AQUI É BOTAFOGO!!! 🔥🔥🔥 Em noite de grande apresentação coletiva, da equipe em sintonia com a torcida, BOTAFOGO vence o Santos por 3 a 0 no Nilton Santos e entra no G8 do Brasileirão. Vamos por mais, Fogo!! 🚀⭐️ Lucas Fernandes (2) e Tiquinho Soares marcaram os gols. pic.twitter.com/modDmuqWKe — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 11, 2022

O grande destaque do Alvinegro foi o meio-campista Lucas Fernandes, com dois gols. Tiquinho Soares completou o marcador. Com o triunfo, o Botafogo está na 8ª posição com 53 pontos.