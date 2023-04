Gasmig inaugura mais um posto de Gás Natural Veicular em Belo Horizonte

A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) vai inaugurar, neste sábado (15/4), a operação do Posto Progresso, localizado no bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte , próximo ao Anel Rodoviário. O posto, que passa a ser mais um revendedor de Gás Natural Veicular (GNV), funcionará durante 24 horas.

No dia da inauguração, haverá uma promoção especial para os motoristas que já abastecem seus veículos com GNV. O metro cúbico do combustível será vendido a R$ 3,99, valor que representa um desconto de 8,9% em relação ao preço atual, que é de R$ 4,38.

O coordenador de GNV da Gasmig, Welder Souza, explica que o posto de gasolina fica numa posição estratégica. "Por estar localizado em uma via de grande acesso, o Posto Progresso é extremamente importante para o abastecimento dos motoristas de aplicativos, taxistas e frotistas que se deslocam pela região Noroeste de BH e Anel Rodoviário", ele afirma.

Vantagens oferecidas pelo Gás Natural Veicular

O combustível, quando testado pelos técnicos da Gasmig, demonstrou render mais do que os outros combustíveis, como a gasolina e o etanol. Enquanto o custo da gasolina é de R$ 0,48 por km rodado e o etanol R$ 0,49 por km rodado, o GNV custa apenas R$ 0,33 por km rodado.

De acordo com os técnicos da Gasmig, o GNV é ainda mais vantajoso para aqueles motoristas que rodam mais de 100 km por dia, como é o caso dos taxistas, motoristas de aplicativos de transporte de passageiros e de entregas, além dos frotistas.

Além disso, o Gás Natural Veicular é menos poluente que o diesel e a gasolina, apresentando uma redução média de 20% nas emissões de CO2. O combustível também não pode ser adulterado nem furtado, e seu fornecimento é contínuo, com qualidade garantida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

