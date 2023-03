Gatos do Parque Municipal de Belo Horizonte são estrelas de vídeo nas redes

Basta um passeio no Parque Municipal Américo Reneé Giannetti, no centro de Belo Horizonte, para notar os moradores ilustres. São centenas de gatinhos que desfilam no local, alguns mais amigáveis e outros mais ariscos. As estrelas do Parque se tornaram personagens principais de um vídeo da página ‘BH é meu país’.

O criador da página flagrou diversos gatinhos e criou uma personalidade – e uma voz – para um deles, como a Solange – a estrangeira do grupo -, Renan – o viciado em redes sociais – e Felipe, que é o atrasado do rolê. E o melhor de tudo: com o sotaque charmoso que só BH tem.

O vídeo, é claro, conquistou belo-horizontinos e outras pessoas de várias partes do país. “Esse vídeo salvou a minha vida”, elogiou um perfil do Twitter. E outros até reconheceram algumas das estrelas do vídeo. “Conheço a Lady Rebeca! Adora ficar para os lados da Escola de Dança, deve ser bailarina”, reconheceu uma mulher no Instagram.

Como ajudar

Mais do que um vídeo para divertir, o “mini documentário”, como a página intitula, pede doações para a ‘ONG SOS gatinhos do parque’. “Pede para o pessoal seguir nós lá no ‘@SOS gatinhos do parque’. Às vezes, eles fazem uma doação, nós estamos precisando para remédio e comida”, diz Renan, o viciado em redes sociais.

“Os gatos estão ali porque foram abandonados, isso acontece diariamente. Não tem ninguém incentivando essa situação. Com isso, a galera se voluntariou a cuidar deles, castrando, alimentando e os preparando para a adoção”, acrescentou a página em uma resposta a um seguidor.

A ONG ‘SOS gatinhos do parque’ é um grupo de voluntários que oferecem comida, remédios, castração e vacinação para quase 300 felinos. Além disso, promovem uma feira de adoção dos gatos, todos os domingos, de 10h às 13h, no coreto do Parque Municipal.

Tem também o programa de apadrinhamento, em que uma pessoa doa um valor específico para os cuidados de um dos gatinhos. O grupo ainda combate o abandono dos bichos no parque.

A ONG existe desde 2020 e depende de doações para continuar o trabalho. Conheça as ações no perfil do Instagram.