Gerente operacional da Backer abre segunda fase de audiência do caso

Em seu depoimento, o funcionário explicou sobre o funcionamento dos processos de fabricação das cervejas. Além disso, ele confirmou que audiências diárias eram feitas dentro da fábrica.

O gerente também confirmou que alguns dos envolvidos, dependendo de sua função, participavam da avaliação das bebidas por meio de degustação.

Conforme a apuração da Polícia Civil, as vitimas foram intoxicadas com dietileno e monoetilenoglicol, usados na refrigeração de tanques. A substância teria circulado em dutos no entorno do reservatório da bebida.