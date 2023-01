Gerson afirma estar feliz com retorno ao Flamengo

“Estou muito feliz de estar de volta à minha casa”, foi com estas palavras que o meio-campista Gerson iniciou a sua apresentação oficial no Flamengo, nesta quinta-feira (5) no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. O jogador de 25 anos estava no Olympique de Marseille (França).

“Graças a Deus tudo aconteceu bem e estou muito feliz por estar de volta à minha casa. Já comecei a treinar e agora é só esperar para jogar no Maracanã, pois já estava com muita saudade”, afirmou o jogador, que firmou vínculo com o Rubro-Negro até o final de 2027.

Na entrevista, Gerson falou da experiência de atuar no futebol francês: “É sempre bom ter aprendizados na vida, eu aprendi muitas coisas novas lá. Como coringa aprendi novas funções, e espero que a minha volta seja a melhor possível”. Pelo Flamengo o meio-campista conquistou títulos importantes, como a Copa Libertadores de 2019, o Campeonato Brasileiro de 2020, as edições 2020 e 2021 da Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana de 2020.

Luis Suárez no Grêmio

Outra equipe a apresentar um reforço de peso foi o Grêmio. Na noite da última quarta-feira (4) o Tricolor Gaúcho promoveu uma grande festa na sua Arena em Porto Alegre para celebrar a chegada do atacante uruguaio Luis Suárez.

O jogador com passagens por equipes como Nacional (Uruguai), Ajax (Holanda), Liverpool (Inglaterra), Barcelona (Espanha) e Atlético de Madrid (Espanha) foi saudado por cerca de 32 mil entusiasmados gremistas.

Em entrevista coletiva após a festa, Suárez expressou o contentamento por assinar com o Grêmio: “Escolhi o Grêmio porque gosto de desafios. Será uma grande oportunidade e sei que posso jogar em um grande time da América do Sul. Vou prometer à torcida companheirismo, atitude dentro de campo, muita vontade e, claro, gols. O Grêmio tem uma equipe incrível e um treinador incrível. Vou defender as três cores como um torcedor do Grêmio. Quero ganhar muitas coisas aqui”.