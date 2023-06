Golpe: falso entregador leva quase R$ 20 mil com “máquina sem sinal”

No dia do aniversário, uma aposentada em pedagogia de 71 anos, que preferiu não se identificar, foi vítima de um golpe envolvendo cartão de débito.

Na manhã do dia 4 de junho, ela recebeu uma ligação que afirmava ser da loja Kopenhagen. A ligação informava sobre um presente surpresa, solicitando o endereço para entrega.

Por ser seu aniversário, a vítima não desconfiou do golpe. Durante a ligação, não foi possível identificar quem estava do outro lado, e a "loja" insistiu em manter a surpresa, evitando revelar muitos detalhes.

Para receber o presente, ela foi informada de que seria necessário pagar uma taxa de entrega no valor de R$ 6,90. Embora o valor parecesse baixo, o suposto entregador explicou que o pagamento deveria ser feito com cartão de débito, pois ele era um trabalhador terceirizado da empresa.

Segundo relatos, o entregador chegou em uma moto sem placas e estava com duas maquininhas de cartão registradas em nome de Caroline Souza.

O entregador alegou problemas de conexão e passou o cartão diversas vezes. Diante disso, o criminoso perguntou se havia outra pessoa em casa com um cartão e a vítima chamou o marido, que trouxe mais dois cartões para tentar efetuar o pagamento.

Após nenhuma das tentativas ser "bem-sucedida", o entregador anunciou que iria embora com o suposto presente, que, na verdade, era apenas uma sacola da empresa mencionada.

Nas filmagens do casal, é possível observar que o entregador não estava sozinho, pois havia outro rapaz um pouco afastado, acompanhando-o e vigiando a ação.

Ao retornar para casa, a vítima entrou em contato com a central da Kopenhagen e relatou o ocorrido. A empresa confirmou que não havia nenhuma encomenda surpresa para ela, concluindo que se tratava de um golpe.

Ao verificar as transações em seu celular, a aposentada constatou saques e transações indevidas. No total, R$ 15.700,00 foram retirados do cartão do marido da vítima, e mais R$ 2.600 do próprio cartão.

Eles conseguiram registrar um boletim de ocorrência e forneceram as imagens para a Polícia Civil.

A mulher tinha conta no Santander, e após a segunda transação, o banco cancelou as compras fraudulentas, bloqueou o cartão e estornou o valor perdido. Já o marido, que possuía conta na Caixa Econômica, ainda está tentando obter o estorno do valor no cartão.

*Estagiária sob supervisão.