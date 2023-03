Golpe milionário: mineiros de BH são suspeitos de estelionato no Ceará

Cinco mineiros, três deles de Belo Horizonte , suspeitos de estelionato ao aplicar golpes com cartões de crédito foram presos no município de Beberibe, no Ceará, pela Polícia Militar, nessa quarta-feira (8/3). No entanto, eles terminaram liberados. Somente um dos investigados, que já tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça, permaneceu preso.