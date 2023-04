‘Golpista do amor’ é preso em BH com lista com 250 nomes de mulheres

Um homem, de 30 anos, foi preso nesta quarta-feira (5/4) por aplicar golpes de estelionato em aplicativos de relacionamento. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) o encontrou na própria casa, no município de Sarzedo, Região Metropolitana de BH. De acordo com as investigações, ele manipulava mulheres sentimentalmente para conseguir dinheiro.

O homem conhecia as vítimas pela internet, observando quais eram mais carentes. Em seguida, segundo a PCMG, ele criava situações para testar a vulnerabilidade psicológica e a fragilidade delas para controlá-las emocionalmente e aplicar os golpes financeiros, mas quando não tinha sucesso, o suspeito partia para o controle físico para conseguir o dinheiro.

"Após ter controle emocional sobre elas, que se baseava principalmente pelo sentimento de piedade, altruísmo e benevolência, ele (suspeito) passava a pedir mais dinheiro, criando diversas histórias, como: vontade de suicídio devido às dívidas; necessidade de comprar um celular com capacidade de tirar boas fotos para abrir um comércio eletrônico; sociedade com casa de prostituição e o outro sócio fugiu com o dinheiro, entre outras. No controle físico ele partia para agressões, quebra de celulares das vítimas; e na parte psicológica, utilizava de ameaças de morte contra as mulheres, seus familiares e amigos", explica o delegado Arthur Alberto Neves, responsável pelas investigações na 4ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste, unidade vinculada ao 1º Departamento de Polícia Civil em Belo Horizonte.

A estimativa da polícia é que os golpes tenham causado um prejuízo de R$ 300 mil em dinheiro, transferências de Pix, compras de automóvel, pagamento de contas e compra de celulares. Uma das vítimas, sozinha, teve R$ 30 mil de perda, enquanto outra chegou aos R$180 mil.

Além da ordem judicial de prisão preventiva, foi cumprida busca e apreensão na casa do homem e, entre os documentos recolhidos, a PCMG encontrou uma lista com 250 nomes de mulheres. Até o momento, 19 delas foram identificadas como vítimas.