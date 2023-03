Governo de Minas anuncia construção de biofábrica para combater arboviroses

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta segunda-feira (27/3) o início das obras de construção da biofábrica Wolbachia. O aumento da incidência das arboviroses no estado, como a dengue , a zika e a chikungunya, criaram a necessidade de tirar a obra do papel.

As obras começarão na segunda quinzena do mês de abril, e a previsão é de que a biofábrica esteja pronta em 15 meses. A unidade será construída no bairro Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte . Primeiramente, a biofábrica vai atender 22 municípios da Bacia do Rio Paraopeba, mas o objetivo é combater as arboviroses em todo o estado.

Os municípios que serão atendidos primeiramente são: Betim, Brumadinho, Cachoeira da Prata , Caetanópolis, Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Florestal, Fortuna de Minas, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Maravilhas, Mário Campos, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Pequi, Pompéu, São Joaquim de Bicas, São José da Varginha e Três Marias.

Responsabilidade da Vale

A construção da biofábrica está prevista no Acordo Judicial firmado pelo poder público com a Vale, mineradora responsável pelo rompimento da barragem na Mina do Córrego Feijão, em Brumadinho.

Para amenizar os danos gerados pela tragédia, o Acordo Judicial responsabiliza a Vale por construir, equipar e mobiliar a biofábrica, que será de propriedade do Estado de Minas Gerais. A mineradora também é obrigada a custear o funcionamento da unidade de combate a arboviroses por cinco anos, contados a partir da licença de operação e com valor previsto de R$ 57 milhões. Além disso, cabe à Vale pagar as despesas de segurança e de conservação do local, no período entre a conclusão da obra e o início da operação.

A execução do projeto está sendo acompanhada pela auditoria socioeconômica da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelos compromitentes do Termo de Reparação – Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG).