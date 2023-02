Governo de Minas: engenheiro condenado por tráfico está afastado desde 2018

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) informou ao Estado de Minas que o engenheiro agrônomo condenado a 13 anos de prisão pela Justiça do município de Ubá por tráfico de drogas está afastado do cargo de gestor ambiental da Superintendência Regional de Meio Ambiente (Supram) Zona da Mata desde 2018.

O servidor, que não teve o nome divulgado pelo Ministério Público, é apontado como dono de um complexo e estruturado laboratório para produção de drogas e teve a prisão preventiva decretada, mas está foragido. A sentença foi proferida na última sexta-feira (24/2).

Conforme a Semad, o engenheiro também responde a processo administrativo disciplinar, que em curso na Controladoria-Geral do Estado (CGE). Em relação à condenação, a Secretaria pontua que se trata de um crime praticado por um cidadão – fato que não está relacionado “com a instituição pública em que atuou”. Leia nota completa no fim da reportagem.

O crime

“Averiguou-se ainda que o servidor da Supram possuía, em grande escala, sofisticados maquinários, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, num contexto ‘profissional’, constituindo-se verdadeiro laboratório voltado ao tráfico permanente de substâncias entorpecentes”, explica o Ministério Público mineiro.

A equipe policial encontrou um ambiente altamente estruturado, com aparelhos de ar-condicionado, esquema de irrigação e de iluminação para as plantas proibidas.

À época, o Gaeco cumpria um mandado de busca domiciliar expedido pela Justiça, sendo localizados na residência do servidor diversas espécies de sementes do entorpecente e cadernos com anotações para a produção da substância.

Comunicado da Semad

"A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) esclarece que o engenheiro agrônomo condenado pela Justiça por tráfico de drogas encontra-se afastado do cargo de gestor ambiental da Superintendência Regional de Meio Ambiente (Supram) Zona da Mata desde 2018. Cabe ressaltar que se trata de um crime praticado por um cidadão, e que não há relação com a instituição pública em que atuou.

Informamos ainda que, no âmbito administrativo que compete à pasta, o servidor em questão também responde a processo administrativo disciplinar, em curso na Controladoria Geral do Estado (CGE), para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis, após o direito à defesa e ao contraditório.

A Semad reitera que não compactua com desvios de conduta que ferem os princípios da legalidade e ética e a idoneidade da instituição. A Secretaria, por meio da Supram Zona da Mata, contribuiu com todas as informações e ações solicitadas pelo Ministério Público nas investigações durante a Operação Nematoide."