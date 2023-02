Governo de Minas vai reajustar bolsas de pesquisa e pós-graduação

O governo de Minas Gerais anunciou um aumento no valor das bolsas de pesquisa e iniciação científica nesta quinta-feira (16/2), após o reajuste divulgado pelo governo federal.

Todos os bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) vão receber o valor com acréscimo em março. O aumento foi aprovado pelo Conselho Curador da Fapemig, mas ainda será oficializado.

Com o ajuste, as bolsas, que eram maiores que as federais, vão ficar idênticas às pagas pela Capes e CNPq. A bolsa de iniciação científica júnior passará de R$ 200 para R$ 300; iniciação científica, de R$ 500 para R$ 700; mestrado, de R$ 1.875 para R$ 2.100; doutorado, de R$ 2.750 para R$ 3.100; e pós-doutorado, de R$ 5.125 para R$ 5.200.

A Fapemig não confirmou se o pagamento será feito a partir de março (referente a fevereiro) ou apenas em abril. O último aumento estadual foi concedido em outubro de 2021.

Mais de 6.500 bolsistas serão beneficiados. A Fapemig paga, atualmente, 961 bolsas de Iniciação Científica Júnior, 2.983 bolsas de Iniciação Científica, 1.378 bolsas de Mestrado e 1.176 bolsas de Doutorado.