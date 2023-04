Governo dobra a capacidade de UTI Pediátrica no Hospital João XXIII

O Governo de Minas Gerais inaugurou, nesta terça-feira (04/04), dez novos leitos de UTI Pediátrica no Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência, que engloba os hospitais Maria Amélia Lins e João Paulo II (equipamento infantil). A ação acontece no aniversário de 50 anos do Hospital João XXIII.

A Fhemig ainda informa que vai realizar novo concurso público neste semestre, com 1.800 vagas de diversos níveis para as unidades hospitalares da Fundação, incluindo o Hospital João XXIII.

“Temos investimentos programados para o João XXIII, onde serão realizadas diversas melhorias; ampliação de leitos, como a que estamos vendo aqui, com mais dez leitos pediátricos. Além disso, temos programado para este mês de abril um novo concurso público para a Rede Fhemig, que inclui o Hospital João XXIII. Serão 1.800 vagas oferecidas. Com este número, estaremos ampliando o número de profissionais de saúde que prestam atendimento e avançaremos mais na saúde em Minas Gerais ", disse o governador Romeu Zema (Novo).

O governador visitou parte da nova ala nesta manhã, abrindo as comemorações do cinquentenário da instituição. A celebração vai continuar por todo o dia.

Com esses novos leitos, durante os períodos de sazonalidade, será possível atender com maior tranquilidade crianças com síndromes respiratórias graves causadas por vírus. As UTI Pediátricas estarão disponíveis para receber pacientes encaminhados pela Central de Regulação Municipal.

A previsão é que os leitos comecem a funcionar na próxima semana. A ala pediátrica, segundo o Governo, foi equipada com ventiladores, camas elétricas, monitores e outros recursos. As autoridades estaduais também anunciaram investimento futuro de mais de R$ 50 milhões na unidade hospitalar.

“Com esses leitos, conseguiremos atender melhor à demanda que, neste período de sazonalidade, aumenta consideravelmente. Vale destacar que, além do João XXIII, estamos ampliando também os leitos de CTI pediátricos no interior. Foram mais de 60 leitos abertos recentemente”, explica o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti.

Desta forma, neste outono, o Hospital João XXIII somará 20 leitos de UTI pediátrica, além das 16 no Hospital Infantil João Paulo II. Ao todo, no período, serão 104 camas de UTI no Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência (36 pediátricas e 68 para adultos).

No Hospital João XXIII, por ano, cerca de 11 mil usuários são atendidos, sendo crianças de 0 a 11 anos que chegam principalmente por motivos clínicos e ingestão ou aspiração de corpos estranhos. Este, inclusive, é o terceiro tipo mais frequente de casos isolados atendidos no HPS – em 2022, foram 4.315. Acidentes como esses ocorrem, essencialmente, em ambientes domésticos.

O João XXIII é referência nacional para tratamento de vítimas de politraumas, queimaduras e intoxicações. A maioria dos pacientes chega em casos de extrema gravidade e complexidade, atendidos por especialistas no tratamento de lesões muito graves e habilitados para realização de tratamento eficaz em curto espaço de tempo.

Acidentes automobilísticos, desde a fundação do Hospital, trazem os casos mais graves à unidade, sendo que com o aumento da segurança dos veículos nos últimos anos vítimas que, antigamente, iriam a óbito, sobrevivem, mas chegam ao pronto-socorro com lesões muito sérias.

Cerca de 8 mil do total de atendimentos são de vítimas de acidentes de trânsito. Muitas destas ocorrências envolvem motociclistas, o segundo lugar em atendimentos no pronto-socorro – são mais de 4 mil casos atendidos por ano, sendo que mais de 3 mil são homens de 20 a 40 anos.

Além disso, o Hospital João XXIII atende, em média, 15 pessoas por dia devido a quedas da própria altura, sendo que mulheres com idades entre 51 e 60 anos são a maioria nesse tipo de acidente.

Aniversário

O João XXIII é, hoje, um dos maiores prontos-socorros da América Latina e do país, e o maior do Estado. Entre os mais de 80 mil atendimentos por ano, em 2022, foram mais de 7 mil cirurgias, 10,5 mil internações, 13,3 mil consultas especializadas e 1,3 milhão de exames realizados.

Atualmente, 2,7 mil profissionais trabalham no hospital, divididos pela terapia intensiva e enfermarias, em equipes multidisciplinares. A unidade conta com 477 leitos.

Hospitais Regionais

O Governo de Minas anunciou que publicou ordem de início para conclusão das obras das unidades de Sete Lagoas e Conselheiro Lafaiete.

O Governo também afirmou que está dando continuidade ao projeto de ampliação de leitos hospitalares para desafogar os grandes centros e melhorar a rede de assistência no interior.

Em 2022, o Estado disse ter priorizado a retomada das construções de seis hospitais regionais (além de Sete Lagoas e Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Teófilo Otoni, Governador Valadares e Juiz de Fora), que estavam com obras paralisadas há anos.

O Hospital Regional de Divinópolis teve ordem de início publicada em janeiro. O Hospital Regional de Teófilo Otoni teve ordem de início publicada em outubro de 2022.

Já sobre o Hospital de Juiz de Fora, o edital para contratação de projetos executivos relacionados à recuperação da estrutura atual foi publicado em 17 de março de 2023. Após a conclusão do projeto executivo de reforço do equipamento, será realizado edital de contratação para a conclusão das obras da unidade de saúde.

O Hospital Regional de Governador Valadares teve o edital publicado em julho de 2022. No curso do procedimento licitatório, em dezembro do mesmo ano, foi publicado aviso de suspensão do edital em cumprimento de decisão judicial. Diante disso, aguarda-se a resolução do litígio judicial para continuar com o regular prosseguimento do processo.

