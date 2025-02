Governo Lula estuda taxar empresas de tecnologia se Trump impuser tarifas ao aço brasileiro

O governo brasileiro está avaliando a possibilidade de taxar plataformas digitais norte-americanas em resposta a um possível aumento de tarifas sobre o alumínio e aço brasileiro pelos EUA, anunciado por Donald Trump para esta segunda-feira (10).

O Brasil, segundo maior exportador de aço para os EUA, exportou US$ 5,7 bilhões em 2024 para o mercado americano. Caso a taxação do presidente de ultradireita se concretize, o Brasil pode exportar para outros países como a China.

Apesar de inicialmente confirmada, a medida de taxação das plataformas foi negada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que descreveu a informação como “não correta”. Ele enfatizou que qualquer decisão será baseada em ações concretas, e não em anúncios.

No entanto, fontes do governo sugerem que alguma resposta será necessária. A ideia de uma “digital tax” é vista como viável, já que está em debate há meses na OCDE e já foi implementada em países como o Canadá.

A taxação incidiria sobre o faturamento de serviços digitais no Brasil, afetando empresas como Amazon, Google e Spotify, no entanto, isso pode significar um aumento nos valores do serviços para o brasileiros, já que as bigtechs devem repassar os custos.

Aguarda-se a confirmação das tarifas por Trump, mas o governo brasileiro mantém cautela, ciente da volatilidade das decisões do ex-presidente americano.