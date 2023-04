Governo vai entregar ao Congresso novo marco fiscal nesta terça-feira (18.abr.23)

O governo deve entregar, nesta terça-feira (18), o texto do novo marco fiscal ao Congresso Nacional.



A informação foi confirmada pelo ministro das relações institucionais, Alexandre Padilha, que se reuniu no início desta tarde, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Alexandre Padilha, a expectativa é que ainda essa semana a Câmara dos Deputados defina o relator do texto.



A previsão é que esse relator seja um deputado do PP, porém o ministro afirmou que isso não é um problema para o governo, porque, segundo Padilha, esse não é um tema que provoca divisão entre governo e oposição.



A entrega do texto do Marco fiscal deve ser feita aproveitando uma outra agenda no Palácio do Planalto, envolvendo o presidente Lula, ministros, os presidentes da Câmara e do Senado, além de governadores e prefeitos. Eles vão discutir a segurança nas escolas.

O ministro Alexandre Padilha falou ainda sobre duas grandes prioridades do governo junto ao Congresso, que são a discussão e votação de 12 medidas provisórias que tratam de algumas mudanças já implementadas pelo governo, como a recriação do novo bolsa família e novos ministérios. E também a proposta da Reforma Tributária, que deve ser apresentada até 19 de maio.