GPS manda influencer para show do Kiss no ‘Mineirão’ de Ibirité

Belo Horizonte tem alguns bairros e pontos com nomes parecidos, o que confunde algumas pessoas. Algum desavisado que queira ir ao Bairro Lagoinha, colado no centro da cidade, tem que tomar cuidado para não ir, sem querer, ao bairro de mesmo nome na divisa com Ribeirão das Neves. Agora, imagine a dor de cabeça se essa confusão acontecer no caminho para algum evento importante.

Veja também: Kiss se despede de BH com showzaço no Mineirão Foi o que aconteceu com a influenciadora Débora Aladim, na última quinta-feira (20). Ela estava indo para o show de despedida da banda Kiss, no Estádio Mineirão, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, e, em uma confusão do GPS, foi parar no Bairro Mineirão, em Ibirité, na Região Metropolitana.

Em vídeo publicado na sua rede social, Aladim desabafou, irritada, sobre o ocorrido. “Você, cidadão de Ibirité, que fez um restaurante chamado Mineirão e pagou ad [anúncio] para o GPS colocar o seu restaurante antes do estádio, você vai para o inferno. Você vai arder no fogo do inferno”.

A influencer ainda relata que pretendia chegar ao estádio uma hora antes do show para pegar um lugar bom, mas que, no momento, estava 23 quilômetros distante do verdadeiro Mineirão. “Eu vou coringar”, brincou.