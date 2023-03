Grande BH: chuva de granizo provoca alagamentos e quedas de árvores

Nas redes sociais, moradores das duas cidades registraram os momentos de angústia durante o temporal. Em Contagem, a queda de granizo foi tão forte que depois que a chuva passou, as pedras de gelo pareciam neve acumulada.

Em um vídeo, uma pessoa conta que as pedras estavam obstruindo a evasão de água, fazendo com que sua casa quase fosse inundada. Em uma das imagens é possível ver que a área externa da residência foi tomada pelo gelo.

No Barreiro, em BH, a chuva também foi forte. Uma publicação mostra que a tempestade chegou a derrubar uma moto que estava estacionada em uma rua. Em outro post, um morador mostra o tamanho das pedras que caíram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a corporação foi acionada para pelo menos cinco ocorrências relacionadas à chuva. Em Contagem, os deslocamentos foram para atender pessoas presas em alagamentos nas avenidas Coronel Jove Soares Nogueira, no Bairro Inconfidentes, Francisco Firmo de Matos, no Bairro Novo Riacho, Paes Leme, no Bairro Bandeirantes, e nas ruas Raul Soares e Firmino Augusto Lana, ambas no Bairro Industrial.