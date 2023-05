Grande BH: homem é preso ao se passar por mulher para obter fotos íntimas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta segunda-feira (15/5) que um homem de 21 anos foi preso em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , suspeito de ameaçar e chantagear uma jovem, de 20 anos, para obter fotos e vídeos íntimos dela. Embora divulgada hoje, a prisão aconteceu na última sexta-feira (12/5). A investigação iniciou após a vítima denunciar o crime.

Casal é agredido e ameaçado pelo irmão da mulher, que anunciava a gravidez “Conforme apurado, o suspeito criava perfis falsos em redes sociais se passando por mulheres e solicitava fotos íntimas das vítimas. Em posse desse material, o indivíduo ameaçava publicar as imagens caso não recebesse novas fotos e vídeos”.

Questionada pela reportagem, a Polícia Civil não esclareceu como o jovem convencia as vítimas a enviarem as imagens. Também não foi informado se outras pessoas, homens ou mulheres, teriam sido vítimas do investigado. No celular do homem, os policiais encontraram sete perfis fakes.

“O suspeito é investigado pelo delito tipificado no artigo 154-A, parágrafo 3º, do Código Penal, que prevê punição em casos de invasão de dispositivo informático de uso alheio, visando à obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, para vantagem ilícita”, finaliza a Polícia Civil.