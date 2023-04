Grande BH: idoso de 82 anos suspeito de abusar de criança é morto a tiros

Um idoso de 82 anos – suspeito de ter cometido o crime de estupro de vulnerável contra uma menina – foi executado a tiros nesta terça-feira (18/4) no município de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte O corpo foi encontrado com uma marca de tiro na cabeça e outra no abdômen, em rua do bairro Jequitibá, por volta das 11h30. O suposto mandante do homicídio foi conduzido à delegacia da cidade.

Ao Estado de Minas, o cabo Carlos Freitas, da 247ª Companhia do Tático Móvel do 36º Batalhão, explica que o homem, no ano passado, teria passado a mão nas partes íntimas da criança, à época com 8 anos, conforme consta em registro policial. A denúncia foi feita na ocasião por um responsável legal pela criança. Desde então, o suspeito não foi mais visto.

Leia também: Ataque de abelhas causa pânico e deixa feridos no Carlos Prates, em BH Ainda conforme o cabo Freitas, os crimes podem estar relacionados. “O idoso não era visto no bairro há cerca de seis meses. Hoje, ele retornou e foi morto. Populares que moram no entorno relataram que o mandante do assassinato seria um padrinho da criança”, diz.

O homem foi conduzido à delegacia de plantão da Polícia Civil em Vespasiano e negou o crime, mas confirmou o parentesco com a criança. Até o fechamento da reportagem, ele estava detido à espera da decisão do delegado, que pode ou não ratificar a prisão. “Ainda temos informações de dois suspeitos de participação no homicídio, e eles estão sendo procurados”, finaliza o militar.

O corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. O caso será investigado pela Polícia Civil.